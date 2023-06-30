"Мы вчера собирались "трехсотиться", нервы сдают" — разведка перехватила разговор оккупанта с женой

Захватчик рассказал по телефону о тяжелых условиях и выразил желание умереть или ранить себя.

У находящихся в Украине российских вояк уже настолько сдают нервы от тяжелых условий на фронте, что они готовы "трехсотиться".

Об этом оккупант рассказал жене по телефону. Их разговор перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военный РФ рассказал жене о тяжелых условиях и выразил желание умереть или ранить себя.

"Какое… наступление… ненавижу (начальство)… нервов не хватит, даже застрельте… я хоть отмучусь… Все (надоело), пешком ходить, дубы эти таскать, там дубы по шесть метров, сосна (очень) грубая, невозможно поднять. Каждый божий день эта (трудная) работа. Копай, копай, таскай, эта мразота летает, там некуда прятаться… Каждый раз все новый, новый (начальник) приходит, пальцы веером крутит… Как он назвал? Мы, короче, из села - скот… Мы никто… Здесь уже мужики плачут все… В натуре, хоть бери и стреляйся… Здесь 300-х мешками вывозят. Зашили, побыли немного дома и (вернулся) назад. Мы вчера собирались "трехсотиться", все, нервы сдают", — жалуется российский оккупант.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга на поле боя: в Херсонской области 10 российских военных подорвались на минах, установленных предыдущей ротацией.