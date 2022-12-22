"Мы верили и работали": Кулеба рассказал, как Украина пыталась получить ЗРК Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина достаточно долго пыталась получить американскую систему ПВО Patriot.

Об этом глава МИД написал у себя в Facebook.

По его словам, впервые просьба к США поставить эти ЗРК прозвучала еще в 2021 году от главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Помню, как тогда скептически отнеслись к этому призыву, но мы верили и работали на всех уровнях. Помню, как в ноябре-декабре 2021 года поднимал этот вопрос на переговорах", — написал Кулеба.

Также министр заявил, что когда началось полномасштабное вторжение России, и министр обороны Резников, и Ермак, и президент Зеленский просили у Соединенных Штатов Patriot. Разговор снова актуализировался в ноябре 2022 года.

"И вот уже финальный аккорд, декабрь, телефонный разговор лидеров Украины и США и слова Байдена, которых мы так долго ждали и для которых так много сделали. Несомненно, именно близкие, доверительные отношения президентов сыграли ключевую роль", — написал Кулеба.

По словам дипломата, ЗРК Patriot помогут спасти жизнь украинцам и инфраструктуру. Более того, это стратегическое поражение Российской Федерации, которое потеряет рычаги запугивания и террора.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины на 2 миллиарда долларов. Туда войдут комплексы Patriot.

Для обучения украинских военных пользоваться зенитными ракетными комплексами Patriot уйдет несколько месяцев.

Зеленский уже в США!

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