"Мы вернем миллионы беженцев домой": Зеленский назвал важное условие

Владимир Зеленский озвучил важное условие для возвращения вынужденных беженцев в Украину.

Президент Владимир Зеленский заявил, что миллионы беженцев вернутся в Украину, если у нас будет достаточно систем противовоздушной обороны. Ведь западные системы ПВО могут сбивать все российские ракеты.

Об этом президент сказал на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

"Некоторые заявляли, что нет эффективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать любые российские ракеты. И если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев", — сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил за отношение в Европе к беженцам из Украины.

Напомним, Зеленский отреагировал на выход Вооруженных Сил из Авдеевки.

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