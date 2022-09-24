"Мы вернулись, чтобы бороться дальше!": освобожденная из плена "Пташка" опубликовала первое сообщение

Украина в среду, 21 сентября, вернула из российского плена защитников Мариуполя.
Парамедикиня Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которую недавно вместе с другими украинскими защитниками Мариуполя освободили из плена, опубликовала пост в социальной сети.
"Это было начало. А теперь я дома. И все на свете нужно пережить, и каждый финиш – это, по сути, старт. Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!", – написала она на своей странице в Instagram.
Напомним, Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди которых воины "Азова" (фото).
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