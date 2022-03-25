"Мы видели такое разве что в ужастиках" — Байден об уничтоженном оккупантами Мариуполе

"Мы видели такое разве что в ужастиках" — Байден об уничтоженном оккупантами Мариуполе

Байден выразил желание посетить Украину, однако, по его словам, ему это не разрешают делать.

Президент США Джо Байден снова назвал Владимира Путина военным преступником и заверил, что он будет отвечать за разрушенные города и убийства невинных украинцев.

Об этом он сказал на встрече в польском Жешуве с представителями международных неправительственных организаций, помогающих украинским беженцам.

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"Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы остановить разрушения, вызванные человеком, которого я назвал военным преступником. Думаю, что он (Путин – ред.) отвечает этому определению", — сказал Байден.

Глава Белого дома напомнил, что 10 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, в том числе 3,8 млн, в том числе миллион детей, уехали из страны. Также он обратил особое внимание на город-герой — Мариуполь, который испытывает наибольшие разрушения.

"Я видел эти катастрофы, детей, младенцев, матерей. Не надо понимать их языка, а достаточно посмотреть им глубоко в глаза, эту боль, которая есть в их глазах... Нет ничего хуже для родителей, чем страдание детей. Это невозможно представить, мы видели такое разве что в ужастиках", — добавил Байден.

Также во время встречи Байден рассказал, что имеет большое желание посетить Украину, чтобы увидеть все своими глазами, что там происходит. Однако, по словам президента США, ему "не разрешают это сделать".

Напомним, самолет с Анджеем Дудой на борту, направлявшийся на встречу с американским президентом Джо Байденом, совершил аварийную посадку. По техническим причинам самолет был вынужден вернуться в аэропорт имени Шопена в Варшаве .