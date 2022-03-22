"Мы видим результат – некоторых городов нет": Зеленский прокомментировал применение РФ запретного оружия

Украинский президент рассказал об издевательствах над пленными и зверских убийствах, совершенных оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ведет агрессивную войну, не считаясь с правилами и международными конвенциями.

Об этом он говорил в интервью общественным вещателям, которое 21 марта было показано в эфире украинских телеканалов.

По его словам, российские оккупанты ежедневно применяют различные виды оружия, среди которого — запрещенное международными конвенциями.

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"Мы видим с вами результат — мы видим, например, что Волновахи больше нет. Гостомеля почти нет. Некоторых городов наших нет", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что ракетные обстрелы происходят как с территории России, так и из Белоруссии. "И Белоруссия это признала, Лукашенко официально сказал, что было несколько ракет", — напомнил он.

Кроме того, Зеленский рассказал о зверствах оккупантов в отношении украинских пленных.

"Мы можем сказать, что эти ребята были убиты, но не можем показать, как это произошло. Никаких правил нет", — сказал президент.

Несоблюдение правил ведения войны Владимир Зеленский объясняет тем, что в составе подразделений российской армии находятся не только военнослужащие, но и боевики и наемники, в частности, с территории Сирии, для которых не существует никаких правил.

Напомним, в Украине продолжают гибнуть люди от обстрелов российских оккупантов. 16 марта произошло два массовых убийства – в Чернигове и Мариуполе Донецкой области.

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