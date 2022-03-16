"Мы видим страдания, но...": генсек НАТО прокомментировал вероятность закрытия неба над Украиной

"Мы видим страдания, но...": генсек НАТО прокомментировал вероятность закрытия неба над Украиной

НАТО категорически решило не закрывать небо над Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров обороны стран Альянса заявил, что они не будут закрывать небо над Украиной.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции, пишет Guardian.

По словам Столтенберга, страны НАТО едины в поддержке позиции Альянса, который не будет устанавливать бесполетную зону в Украине, несмотря на неоднократные призывы ее президента Владимира Зеленского.

"В Украине не будет развертывания воздушных или наземных сил и средств, и это единственная позиция наших союзников. Мы видим разрушения, мы видим человеческие страдания в Украине, но может стать еще хуже, если НАТО примет меры, которые превратят это в полномасштабную войну между НАТО и Россией", — сказал Столтенберг.

Напомним, работник США по национальной безопасности Джейк Салливан общался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. США предупредили РФ о последствиях использования химического оружия против Украины.

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