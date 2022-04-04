"Мы вместе должны остановить тех, кто хочет геноцида в Европе": Зеленский обратился к парламенту Румынии

"Мы вместе должны остановить тех, кто хочет геноцида в Европе": Зеленский обратился к парламенту Румынии

"Мы вместе должны остановить этих неадекватных людей, которые привыкли к безнаказанности и потому решили, что им позволено абсолютно все", — подчеркнул Зеленский.

В понедельник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Румынии. В ходе выступления украинский президент подчеркнул, что сейчас именно на территории Украины решается судьба всей Восточной и Центральной Европы.

Видео выступления опубликовал глава государства на своей странице.

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Главные тезисы президента Украины по обращению:

Название нашего города Буча теперь навсегда вошло в мировую историю. В истории военных преступлений. В истории истребления людей. В тот же день, 3 апреля, когда мир пришел в ужас, увидев тела убитых в Буче, на сайте российского государственного информационного агентства "РИА Новости" была опубликована статья с обоснованием геноцида украинцев. Ее название довольно красноречиво, я цитирую: "Что Россия должна сделать с Украиной".

В истории военных преступлений. В истории истребления людей. В тот же день, 3 апреля, когда мир пришел в ужас, увидев тела убитых в Буче, на сайте российского государственного информационного агентства "РИА Новости" была опубликована статья с обоснованием геноцида украинцев. Ее название довольно красноречиво, я цитирую: Режим Николае Чаушеску держался только на запугивании, на репрессиях, жесткой силе и обмане. Ничего светлого в нем не было. Румынский народ восстал и защитил себя, спас себя. Свергнув неадекватную власть. Ибо это был единственный путь. Чаушеску, его жену, окружение, его Секуритате невозможно было ни в чем убедить.

Ничего светлого в нем не было. Румынский народ восстал и защитил себя, спас себя. Свергнув неадекватную власть. Ибо это был единственный путь. Чаушеску, его жену, окружение, его Секуритате невозможно было ни в чем убедить. Мы вместе должны остановить этих неадекватных людей, которые привыкли к безнаказанности и потому решили, что им позволено абсолютно все. Мы вместе должны остановить тех, кто хочет геноцида в Европе.

и потому решили, что им позволено абсолютно все. Мы вместе должны остановить тех, кто хочет геноцида в Европе. Каждый из вас понимает, что Украина – не последняя цель российской агрессии . Войска кафиров упрямо пытаются обойти наш город Николаев, чтобы попытаться захватить Одессу. А от Одессы – один шаг – и уже в Молдову. Российские государственные пропагандисты давно говорят о том, что Молдова тоже является целью российской экспансии.

. Войска кафиров упрямо пытаются обойти наш город Николаев, чтобы попытаться захватить Одессу. Российские государственные пропагандисты давно говорят о том, что Евросоюз должен наконец-то принять принципиальное решение и закрыть порты для российских судов. Остановить транзит товаров и любую экономическую активность в Россию. Ограничение потока денег за российские энергоносители не имеет альтернатив. Можно спорить, каким должен быть формат: полное эмбарго на поставку или программа типа "нефть в обмен на продовольствие", — но это необходимо.

Остановить транзит товаров и любую экономическую активность в Россию. Ограничение потока денег за российские энергоносители не имеет альтернатив. Можно спорить, каким должен быть формат: полное эмбарго на поставку или программа типа "нефть в обмен на продовольствие", — но это необходимо. Верю, что лидерство Румынии станет одним из решающих факторов восстановления справедливости и защиты нормальной жизни как в нашем регионе, так и в Европе в целом.

ТСН.ua публикует весь текст обращения в парламент и народ Румынии.

"Уважаемый господин Глава Палаты депутатов!

Уважаемый господин Глава Сената!

Уважаемый господин Премьер-министр!

Дамы и господа депутаты и сенаторы, гости!

Дорогие друзья!

Румынский народ!

Я благодарен за возможность обратиться к вам и ко всем вашим людям.

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Несколько часов назад я вернулся из освобожденных городов Киевской области рядом с нашей столицей. Именно с тех территорий, откуда мы выгнали русских кафиров и увидели, что они делали на нашей земле с украинскими людьми. И хочу, чтобы сейчас вы это увидели. Что оставили кафиры по себе. Прошу прощения – видео жесткое, но это реальность... Название города Буча теперь навсегда вошло в мировую историю. В истории военных преступлений. В истории истребления людей.

По состоянию на это время известно более трехсот замученных, расстрелянных или иначе убитых мирных людей в Буче. Обычных жителей обычного города рядом с Киевом. Им связывали руки за спиной, убивали выстрелом в затылок или в глаза, убивали прямо на улицах. Давили военной техникой гражданские машины. С людьми! Насиловали женщин и девушек...

И это только началось расследование. Еще собраны не все показания. Еще обнаружены не все захоронения. Еще осмотрены не все подвалы, в которых русские военные пытали людей. Есть все основания предполагать, что количество убитых жителей Бучи и других украинских городов рядом будет значительно больше, чем то, что мы знаем сегодня.

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Почему русские военные это сделали?

В тот же день, 3 апреля, когда мир пришел в ужас, увидев тела убитых в Буче, на сайте российского государственного информационного агентства "РИА Новости" была опубликована статья с обоснованием геноцида украинцев. Ее название довольно красноречиво, я цитирую: "Что Россия должна сделать с Украиной". И это не просто текст. Это одно из доказательств для грядущего трибунала против русских военных преступников.

В статье описывается четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами, да и самих наших людей. Тех, кого не удастся сломать и покорить. Сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины. Сказано, что даже название нашего государства нужно стереть. Фактически сказано, что гибель максимального числа наших людей в войне только приветствуется.

Хочу еще раз подчеркнуть: это сайт государственного информационного агентства России, на котором в условиях открытой государственной цензуры может быть опубликовано только то, что соответствует официальной идеологической позиции по войне против Украины. То, что не соответствует такой позиции, просто не прошло бы цензуры.

То есть я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они откровенно говорят о целях вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту государства, они бы сделали то, что сделали в Буче – но на всей территории Украины.

Нам известно о целенаправленных убийствах учителей, воспитателей на временно оккупированной территории. Нам известно о целенаправленном терроре против всех, кого кафиры рассматривали как активистов, как людей, связанных с армией.

Даже просто присутствие в квартире человека национальной символики Украины, государственного флага или герба уже было для оккупантов поводом для того, чтобы убить этого человека или по крайней мере угрожать убийством.

Но почему они не прячутся?

Почему они даже сейчас, когда миру уже все понятно, откровенно говорят, как хотят уничтожить целый народ? На этот вопрос есть два ответа. Первую – вы поймете очень хорошо.

В 1989 году наконец-то завершил свою жизнь Николае Чаушеску. Долгие годы было понятно, что этот человек утратил адекватность. Было понятно, что он, его жена, окружение, его "Секуритате" тянут вашу страну и людей вниз – к страданиям, бедности, изоляции не просто от всего мира, а от всего передового, что есть в мире.

Этот режим держался только на запугивании, на репрессиях, жесткой силе и обмане. Ничего светлого в нем не было. Румынский народ восстал и защитил себя, спас себя. Свергнув неадекватную власть. Ибо это был единственный путь. Чаушеску, его жену, окружение, его Секуритате невозможно было ни в чем убедить.

Так же невозможно убедить сейчас в России и пропагандирующих войну. Кто дает преступные приказы. Кто разрабатывает планы геноцида украинского народа и уничтожение украинского государства. Эти люди – неадекватны. Они потеряли всякую связь с реальностью и готовы пожертвовать миллионами жизней, чтобы воплотить свои сумасшедшие идеи.

А вторая причина – почему в России открыто призывают к геноциду и почему возможны такие преступления кафиров, которые все, весь мир увидели в Буче, – это уверенность российских топ-чиновников, что европейские лидеры не смогут, что они будут слабыми. Что Европе не хватит лидерства. И что европейские народы не способны защищать объединившие континент ценности.

Дамы и господа! Великий румынский народ!

Мы вместе должны остановить этих неадекватных людей, которые привыкли к безнаказанности и потому решили, что им позволено абсолютно все. Мы вместе должны остановить тех, кто хочет геноцида в Европе.

Почему мы должны это сделать вместе?

Каждый из вас понимает, что Украина не последняя цель российской агрессии. Войска кафиров упрямо пытаются обойти наш город Николаев, чтобы попытаться захватить Одессу. А от Одессы – один шаг – и уже в Молдову. Российские государственные пропагандисты давно говорят о том, что Молдова тоже является целью российской экспансии. Поэтому оборона украинцами собственного государства является фундаментальной предпосылкой безопасности и независимости для Молдовы. А значит, предпосылкой мира во всем крупном регионе Дуная.

Сейчас на территории Украины решается судьба всей восточной и центральной Европы, Черноморского региона. Поэтому защитить свободу Украины, защитить свободу украинцев – гарантировать безопасность Европе.

Что нужно сделать?

Да, это правда, были введены санкции против России за эту войну. Но война за нашу свободу длится уже 40 дней. После 8 лет войны в Донбассе. Следовательно, санкций недостаточно. Россия должна искать мир с Украиной и со всей Европой. Для этого Россию следует лишить всех ресурсов. В первую очередь финансовых и экономических.

Евросоюз должен наконец — то принять принципиальное решение и закрыть порты для российских судов. Остановить транзит товаров и любую экономическую активность в Россию. Ограничение потока денег за российские энергоносители не имеет альтернатив. Можно спорить, каким должен быть формат: полное эмбарго на поставку или программа типа "нефть в обмен на продовольствие", — но это необходимо.

Но не только это. Каждый политик демократического мира должен защищать необходимость предоставления Украине всего нужного оружия. Ведь именно на поле боя решается, кто же выйдет победителем в этой войне – свобода или тирания.

Каждый, от кого это зависит, должен сделать все для быстрого и неизбежного привлечения к ответственности всех российских военных и их руководителей, виновных в совершении преступлений против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня договорился с Евросоюзом о предоставлении финансовой и технической поддержки следственной группе совместных усилий Евроюст (EUROJUST), государств-членов ЕС и Международного уголовного суда.

Верю, что лидерство Румынии станет одним из решающих факторов восстановления справедливости и защиты нормальной жизни как в нашем регионе, так и в Европе в целом.

Уверен, что Румыния и румынские компании примут участие и в программе восстановления Украины после войны. Мы предлагаем нашим партнерам в Европе взять шефство над городом, регионом или отраслью, пострадавшим от агрессии России. Ваш потенциал, ваша внутренняя сила могут создать новый образец лидерства в развитии цивилизованной и мирной жизни.

Я искренне благодарен всему румынскому народу за хорошее отношение к украинским переселенцам, которые нашли безопасность на вашей земле. Надеюсь, нам вместе удастся как можно быстрее создать такие условия, когда Россия все же откажется от войны, а значит, наши люди смогут вернуться домой, в Украину. Этот опыт помощи в чрезвычайных обстоятельствах, взаимного уважения, добра между нашими людьми уже стал основой для еще большего сближения наших государств, наших народов.

Как только ситуация это позволит, я хочу начать с вами диалог о новом всеобъемлющем соглашении, гарантирующем абсолютную защиту и развитие нашим национальным меньшинствам – украинскому сообществу в Румынии и румынскому сообществу в Украине. Ибо наша судьба – быть настолько близкими, насколько мы только можем. Наша судьба – быть защитниками свободы в нашем регионе. Наша судьба – быть вместе в Европейской семье. И я верю, что очень скоро смогу обратиться к вам еще и со словами благодарности за поддержку Румынией вступления Украины в Европейский Союз.

Благодарю вас!

Слава Румынии!

Слава Украине!

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