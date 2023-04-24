"Мы вообще не за тех воюем": оккупант из "элитного" подразделения рассказал о потерях под Угледаром

Вражеское подразделение, которое одним из первых заходило 24 февраля на территорию Украины, превратилось в место нахождения штрафников.
Военнослужащий 70-го мотострелкового полка РФ рассказал по телефону о потерях под Угледаром и как их "элитное" подразделение, которое одним из первых заходило 24 февраля на территорию Украины, стало местом пребывания никому не нужных штрафников.
Об этом говорится в разговоре оккупанта, который перехватило Главное управление разведки МО Украины.
"Мы здесь сидим, с*ка, под носом у "укропов". У нас сегодня ночка была — п**дец. С БТР крыли. Прострел. Я вчера видел трассер, где-то в метре на уровне головы у меня пролетел Здесь вчера так хригли... Из артиллерии, из "сапогов"..." — рассказал оккупант.
Также он предположил, что ВСУ получили "подкрепление от НАТО".
"А ты слышала, что в Угледаре похрыхло нашу колонну ребят..." — продолжает солдат.
Накануне ГУР обнародовал очередной перехват разговора находящегося в Донецке солдата РФ. Он рассказал о намерениях покинуть часть из-за беспорядков в подразделении и пожаловался на низкий уровень боеспособности.
Читайте также:
- В России создали "Азбуку "СВО" – руководство для окупантов (видео)
- Оккупанты в Крыму на 7 лет бросили за решетку крымского татарина по делу о 500 гривен
- Оккупанты плохо подготовлены к контрнаступлению ВСУ: аналитики назвали проблемы врага