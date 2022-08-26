"Мы воюем с идиотами": российский военкор "засветил" базу оккупантов и по ней ударили ВСУ (видео)

Блогер-пропагандист Павел Зозулин в своем репортаже сдал место расположения базы российских оккупантов в Донецке.

После этого ВСУ "легко отработали" базу захватчиков.

Об этом сообщили в 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Мы воюем с идиотами. Этим идиотам ничего не доходит: очередной рашистский военкор сдал базу боевиков", – говорится в заявлении.

Там добавили, что Зозулин делал репортажи с базы российских войск в оккупированном Донецке и, как часто выходит у военкоров-пропагандистов, сдал место дислокации.

"На информацию определить координаты было не сложно. Ребята из ВСУ легко "отработали" базу. Результат на видео", – сообщили украинские военные.

Напомним, в городе Кадиевка (Стаханов) Луганской области была уничтожена база воздушно-десантных войск РФ и ликвидировано 200 захватчиков.

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