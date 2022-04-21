Мы возвращаем домой 19 человек: в Украине состоялся очередной обмен пленными

Мы возвращаем домой 19 человек: в Украине состоялся очередной обмен пленными

В Украине 21 апреля прошел очередной обмен пленными.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Состоялся очередной обмен пленными. Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских. В этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", – заявила она.

Следует отметить, что это уже шестой обмен. Во вторник, 19 апреля, между Украиной и Россией состоялся пятый обмен пленными. Домой вернулись 76 украинцев. 14 апреля, по приказу президента Украины Владимира Зеленского, состоялся четвертый обмен военнопленными с Россией. В Украину тогда вернулись 30 граждан.

Третий обмен пленниками состоялся 9 апреля. Освободили всего 26 наших людей, среди них военные и гражданские.

1 апреля состоялся второй масштабный обмен пленными между украинской и российской сторонами. Домой вернулось 86 украинских военных, среди которых – 15 женщин. Первый полноценный обмен военнопленных Украины и России состоялся 24 марта. Тогда домой вернулись 10 украинских защитников, а в РФ – 10 военных.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 57-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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