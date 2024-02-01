"Мы возвращаем свое": Гуменюк прокомментировала удары по врагу в Крыму 31 января

Спикер Сил обороны юга Украины намекнула, что пять ракет поразили вражеские цели на оккупированном полуострове.

Во время атаки на военные объекты врага в оккупированном Крыму 31 января "приют" нашли пять ракет, и враг сам это признал.

Об этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона 1 февраля.

Гуменюк прокомментировала взрывы в Крыму, прогремевшие 31 января.

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"Оккупанты уже и сами признали, что пять ракет нашли "приют" на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло", — сказала спикер защитников юга.

Она также отметила — россияне признались, что перед атакой захватчики не успели рассредоточить свой летный состав на аэродроме "Бельбек".

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"Это подтверждение от командующего Воздушными силами о том, что Крым — это Украина и мы возвращаем свое", — подчеркнула Гуменюк.

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Напомним, 31 января в Крыму прогремела серия взрывов, в том числе в Севастополе. Местные жители сообщили о сильном пожаре в районе аэродрома "Бельбек".

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