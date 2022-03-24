"Мы все будем биться до последнего": Зеленский заявил, что ни в коем случае не покинет Украину

"Мы все будем биться до последнего": Зеленский заявил, что ни в коем случае не покинет Украину

По словам президента, больше всего он боится, что с лица Земли может быть стерта одна из самых больших стран Европы.

Каждый украинец – президент и все мы будем бороться до конца.

Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На вопрос, боится ли Зеленский смерти от российской гиперзвуковой ракеты, которую Россия уже использовала в Украине, он сказал, что самый большой страх для него — это смерть самой Украины.

"Я боюсь только одного, что в 21 веке с лица Земли может быть стерта одна из самых больших стран Европы. Но мир этого не допустит. Зло не может одержать верх, это против логики здравого смысла, против самой жизни, самой природы", — подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что даже в случае когда ситуация в Украине максимально обострится, он не покинет территорию своего государства.

"Каждый из нас президент и каждый из нас воин. Мы все будем биться – до последнего", — подчеркнул Зеленский.

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