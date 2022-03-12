"Мы все хотим, чтобы кошмар этой войны наконец-то закончился": первая леди Польши поддержала украинцев

Агата Дуда записала видеообращение к мировому сообществу.

Первая леди Польши Агата Дуда записала видеообращение к мировому сообществу. На видео она предстала с сине-желтой лентой. Она рассказала, какие на самом деле ужасы сейчас происходят в Украине. Госпожа Дуда призвала всех поддержать Украину и рассказывать правду о ней.

"Я горячо поддерживаю ваш призыв к тому, чтобы люди доброй воли во всем мире, в том числе особенно женщины, присоединились сегодня к мирной борьбе за правду. Весь мир должен знать правду о трагедии, которая сейчас разыгрывается в Украине. Ее должны узнать также женщины, жены и матери, гражданки РФ. Драму украинских детей нужно немедленно прекратить!" – сказала Агата.

Она также добавила, что все они очень хотят, чтобы кошмар этой войны наконец-то закончился.

Елена Зеленская, в свою очередь, поблагодарила свою коллегу и поляков за то, что приютили украинцев.

"Уверяю, что Польша хорошо позаботится об украинских детях, которых война выгнала из дома" – такие важные слова говорит в обращении к миру первая леди Польши Агата Дуда.

В начале вторжения РФ я попросила коллег, первых леди и джентльменов свидетельствовать миру о том, что происходит в Украине. Что здесь – война, а не "спецоперация". Что здесь – террор против мирного населения, а не "спасение", как уверяет Россия.

Первая леди Польши свидетельствует о том, что видит своими глазами, ведь абсолютное большинство из миллиона украинских детей-беженцев обрели убежище именно в ее стране.

Спасибо, что вы стали нашим тылом, братья поляки! Мы этого не забудем!" – написала Зеленская.

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