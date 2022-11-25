"Мы все под Господом": Путин сравнил потери россиян на войне со смертями в ДТП и от алкоголизма

Кремлевский диктатор на встрече с якобы матерью участников войны против Украины сделал вид, что руководство РФ не причастно к смертям россиян, отправленных на войну.

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с якобы матерями участников войны против Украины сравнил потери личного состава РФ со смертями в ДТП и от алкоголизма.

Как заявил президент РФ на встрече, видеозапись которой опубликовали российские СМИ, что российские власти "разделяют боль" матерей, потерявших сыновей на войне против Украины, передает УНИАН.

В то же время, лидер страны, скрывающей информацию о своих боевых потерях, сравнил смерть на войне с автомобильными авариями и другими распространенными причинами смерти в России.

"Конечно, это огромная трагедия. Это пустота, которую ничем не заполнить, когда нет близкого человека, тем более сына. Но вы знаете, что мне в голову приходит: у нас в ДТП погибают примерно 30 тысяч человек, от алкоголя — примерно столько же. Бывает, к сожалению.Так жизнь складывается. Жизнь — сложна и разнообразна, сложнее, чем где-то на бумажках написано. Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, я не знаю — все, кто верит в высшие силы, это не важно, какой он религии придерживается – мы все смертны, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили", – заявил Путин.

Ранее СМИ выяснили, что президент РФ Владимир Путин на самом деле провел встречу не с матерями военных, участвующих в войне в Украине, а с женщинами, связанными с провластными структурами России. Также стало известно, что профильную организацию – Совет матерей и жен – на встречу не позвали.

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