"Мы все равно получаем мало оружия": Зеленский отметил "потепление" в риторике стран

Активнее всего оружие в Украину поставляют США, Великобритания, Польша.
Президент Владимир Зеленский заявил, что риторика некоторых стран по военной помощи для государства изменилась в лучшую сторону, однако Украина все еще получает мало оружия.
Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами, сообщает "РБК-Украина".
Президент отметил, что наиболее активно оружие в Украину поставляют США, Великобритания, Польша и ряд других государств.
Зеленский отметил, что в последнее время риторика некоторых стран по поставкам Украине оружия "потеплела", однако заявил, что "мы все равно получаем мало оружия".
"Между тем, как в какой-то стране объявят о решении поставить нам какое-то оружие и тем, когда оно реально у нас появляется, проходит 2-3 недели", — сообщил президент.
Напомним, накануне Зеленский сказал в интервью CNN, что все страны мира должны быть готовы к тому, что президент России Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие в своей войне против Украины.
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