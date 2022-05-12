"Мы все ждем, когда Путин сдохнет": жена Усика эмоционально высказалась о ситуации в Мариуполе (фото)

Жена чемпиона мира по версии WBO, WBA, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) опубликовала большой пост о Мариуполе и защите "Азовстали".
Екатерина Усик взбешена тем, как "русские свиньи" продолжают издеваться над защитниками города, моряя их голодом.
"Сегодня я хочу посвятить весь день Мариуполю. Вчера я узнала шокировавшую меня информацию. Я знала, что Мариуполь – ад, знала. Люди, которые еще находятся на территории города и "Азовстали" думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли. У них нет никакой информации, они отрезаны полностью от мира.
Люди сломаны. Люди больны и ранены. Мёртвые, в конце концов. Российские свиньи над ними издеваются и уничтожают. Морят голодом. 5 мая им выдали, не знаю, на сколько человек, по 2 кг макарон и все. Оставшиеся мариупольцы думают (им вливают), что пацаны-азовцы и есть нацисты. Бл*дь, что происходит в 21 веке", — написала Усик в сторис в Instagram.
Екатерина выразила уверенность, что аналогичное происходит повсюду, где побывал "русский мир".
"Я уверена, более чем на 100 процентов, что такой ужас происходит везде, куда зашли эти ублюдки. Мы можем мечтать о том, как мы будем жить, как все отстроят. Как вольется много денег в нашу Украину, дай Бог, но сейчас ежеминутно и каждый час умирают такие же люди, как я, как мы.
Мы все ждем, когда Путин ляжет на операцию или просто сдохнет. Боюсь, он еще многих переживет. И давайте честно, это не один путлер делает. Страшно, больно и досадно. За всех людей. Просто за всех, кто испытывает боль. Я все не могла понять, почему большинство мариупольцев уехало не в Украину, а в Крым. Теперь я понимаю. Кстати, в Крыму к украинцам относятся очень хреново. Поверьте мне. Люди там долго не задерживаются. Если им повезет, они возвращаются в Украину, а если нет, то их судьба уже неизвестна.
Сейчас ни один нормальный человек не может не думать о Мариуполе и своей стране. Дай Бог сил всем тем людям, которые не как я, в безопасности, а которые в настоящем аду. Каждую минуту я думаю о вас и верю, что вы выберетесь. Пацаны, "Азов", вы настоящие герои. Разумеется, тоже сломаны, но верны себе и своей стране. Это большая беда. Это не просто война, а настоящая катастрофа, которая, к сожалению, не закончится одномоментно. Людей очень жаль", – пишет жена боксера.
Напомним, что украинский боксер Артем Моша погиб во время обороны Мариуполя на территории завода "Азовсталь".
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