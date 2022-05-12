"Мы все ждем, когда Путин сдохнет": жена Усика эмоционально высказалась о ситуации в Мариуполе (фото)

Жена чемпиона мира по версии WBO, WBA, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) опубликовала большой пост о Мариуполе и защите "Азовстали".

Екатерина Усик взбешена тем, как "русские свиньи" продолжают издеваться над защитниками города, моряя их голодом.

"Сегодня я хочу посвятить весь день Мариуполю. Вчера я узнала шокировавшую меня информацию. Я знала, что Мариуполь – ад, знала. Люди, которые еще находятся на территории города и "Азовстали" думают, что и Киев, и всю Украину уже взяли. У них нет никакой информации, они отрезаны полностью от мира.

Люди сломаны. Люди больны и ранены. Мёртвые, в конце концов. Российские свиньи над ними издеваются и уничтожают. Морят голодом. 5 мая им выдали, не знаю, на сколько человек, по 2 кг макарон и все. Оставшиеся мариупольцы думают (им вливают), что пацаны-азовцы и есть нацисты. Бл*дь, что происходит в 21 веке", — написала Усик в сторис в Instagram.

Катерина Усик емоційно висловилася про ситуацію в Маріуполі (6 фото)

Екатерина выразила уверенность, что аналогичное происходит повсюду, где побывал "русский мир".

"Я уверена, более чем на 100 процентов, что такой ужас происходит везде, куда зашли эти ублюдки. Мы можем мечтать о том, как мы будем жить, как все отстроят. Как вольется много денег в нашу Украину, дай Бог, но сейчас ежеминутно и каждый час умирают такие же люди, как я, как мы.

Мы все ждем, когда Путин ляжет на операцию или просто сдохнет. Боюсь, он еще многих переживет. И давайте честно, это не один путлер делает. Страшно, больно и досадно. За всех людей. Просто за всех, кто испытывает боль. Я все не могла понять, почему большинство мариупольцев уехало не в Украину, а в Крым. Теперь я понимаю. Кстати, в Крыму к украинцам относятся очень хреново. Поверьте мне. Люди там долго не задерживаются. Если им повезет, они возвращаются в Украину, а если нет, то их судьба уже неизвестна.

Сейчас ни один нормальный человек не может не думать о Мариуполе и своей стране. Дай Бог сил всем тем людям, которые не как я, в безопасности, а которые в настоящем аду. Каждую минуту я думаю о вас и верю, что вы выберетесь. Пацаны, "Азов", вы настоящие герои. Разумеется, тоже сломаны, но верны себе и своей стране. Это большая беда. Это не просто война, а настоящая катастрофа, которая, к сожалению, не закончится одномоментно. Людей очень жаль", – пишет жена боксера.

Напомним, что украинский боксер Артем Моша погиб во время обороны Мариуполя на территории завода "Азовсталь".

Читайте также:

Донецкая область: за сутки оккупанты убили как минимум 4 гражданских

Один из самых больших обстрелов на Полтавщине с начала войны: детали масштабного ракетного удара по Кременчугу

Крупнейший кризис со времен Второй мировой: количество беженцев из Украины превысило 6 млн — ООН