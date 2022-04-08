"Мы всегда были смелыми, вот это – наш бренд": Зеленский рассказал, что значит быть украинцем

"Мы всегда были смелыми, вот это – наш бренд": Зеленский рассказал, что значит быть украинцем

Если бы все в мире имели хотя бы 10% смелости, которую имеют украинцы, вообще никакой опасности для международного права просто не было бы, убежден глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский после завершения 43-го дня полномасштабной войны заявил, что она демонстрирует то, как много всего мир не хотел замечать в государстве, в людях, которые всегда были и есть смелыми.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 7 апреля.

"Завершился 43-й день полномасштабной войны. Войны России против Украины. Войны, проявившей всю правду и о нашей стране, и обо всех других странах, и о России, и о мире в целом. Эта война демонстрирует, как много всего не хотели замечать в нашем государстве, в наших людях. Как много мир верил чужой пропаганде и российским мифам об Украине, а не тому, что есть на самом деле", – сказал Зеленский.

"Мы же всегда были такими... Мы всегда были смелыми. Самыми смелыми в мире. Я в этом уверен. Кто бы еще делал то, что делают украинцы?" – заявил глава государства.

Зеленский также перечислил ряд случаев, когда украинцы проявляли свою смелость:

Кто еще имел столько смелости постоянно бороться против любых проявлений тирании и защищать свободу? На каждых выборах, в революциях и войне.

Кто еще имел такую смелость бороться против всех сил России на земле, в воздухе и на море?

Кто еще имел такую смелость идти голыми руками против российской бронетехники там, где россиянам временно удалось что-нибудь захватить?

Кто еще имел такую смелость говорить всему миру, что лицемерие – это плохое оружие? И не просто говорить, а убеждать и возвращать миру честность.

Кто еще имел такую смелость побуждать крупнейшие глобальные компании забывать о бухгалтерии и вспоминать мораль? А всех политических лидеров – какими бы они ни были – учить хоть немного быть украинцами... Хоть немного быть смелыми.

"Вот это – наш бренд. Вот это – быть нами. Быть украинцами. Быть смелыми. Если бы все в мире имели хотя бы 10% смелости, которую имеем мы, украинцы, то вообще никакой опасности для международного права просто не было бы. Никакой опасности для свободы народов не было бы. Будем распространять нашу смелость. Начнем специальную глобальную кампанию. Будем обучать мир быть не просто чуть-чуть, а по полной смелыми. Как мы, как украинцы", — подчеркнул Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского в конце 43-го дня войны

Напомним, Зеленский прокомментировал решение Генассамблеи ООН о приостановлении работы России в Совете ООН по правам человека и заявил, что РФ уже давно не имеет никакого отношения к концепции прав человека.

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