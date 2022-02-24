Мы вводим военное положение на всей территории Украины – Зеленский

Зеленский просит украинцев по возможности оставаться дома.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.

Об этом он сказал в утреннем видеообращении 24 февраля.

"Уважаемые граждане Украины, сегодня утром президент России Владимир Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей инфраструктуре и по нашим пограничникам и отряду. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории Украины", – сказал Зеленский.

Украинский президент провел срочный разговор с президентом США Джо Байденом. Соединенные Штаты Америки уже начали пролистывать международную поддержку.

"Сегодня от вас, от каждого из вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем. Армия работает. Провоцирует весь спектор оборонный. На связи буду с вами постоянно я, СНБО, Кабмин", — обратился к украинцам Зеленский.