"Мы выбились из графика": Буданов объяснил, почему война в Украине не закончится в этом году

Война в Украине, развязанная Россией, не закончится в этом году.

Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Журналисты напомнили предварительное заявление главного разведчика о том, что у нас были все шансы закончить войну уже в этом году.

"Есть объективные и субъективные причины – все в комплексе. Но, извините, большинство объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет понятным", — сказал он.

На вопрос журналиста, на какое время мы отстаем от графика, он ответил: "Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование. Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего — мы выбились из графика – пусть каждый сделает свой вывод".

В то же время Буданов выразил надежду, что Бахмут будет освобожден уже до конца года.

Ранее Буданов заявил, что война РФ против Украины не будет долговременной.

"Я не разделяю мнение, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем прежде всего в отношении противника", — сказал Буданов.

По его словам, россияне физически не могут совершать длительные действия.

Ранее сайт ТСН.ua собрал прогнозы и сценарии экспертов о том, как и когда закончится война в Украине.

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