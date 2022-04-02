"Мы выдержали в разы больше, чем думал враг": Зеленский показал, как война сплотила и сменила украинцев

"Мы выдержали в разы больше, чем думал враг": Зеленский показал, как война сплотила и сменила украинцев

Глава государства опубликовал фотографии, сделанные фотокорреспондентами со всего мира.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети опубликовал снимки последствий полномасштабного вторжения России в нашу страну.

Соответствующие кадры он опубликовал в телеграмм-канале.

"Мы выдержали в разы больше, чем думал враг. Когда ты на своей земле, тебе все помогает. И сама земля, и реки, и каждый человек. Каждый, даже тот, от кого не ожидал раньше”, — подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.

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