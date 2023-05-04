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"Мы выглядим, как клоуны": Пригожин высказался о применении Россией ядерного оружия

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Мы выглядим, как клоуны": Пригожин высказался о применении Россией ядерного оружия

Пригожин оценил возможность применения в ответ ядерного оружия. / Фото: Associated Press

Пригожин считает, что российские политики, предлагающие использовать ядерное оружие, похожи "на клоунов".

Главарь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял представителей путинского режима, требующи применить против Украины ядерное оружие после атаки беспилотников на Кремль.

Слова Пригожина цитирует в Telegram его пресс-служба.

"Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может", – говорит владелец "Вагнера".

Он призвал наказать тех, кто отвечает за борьбу с беспилотниками в РФ.

"(Нужно – Ред.) разобраться как это могло произойти в принципе, а после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать. А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник", – подытожил Пригожин.

Напомним, что глава Госдумы РФ Вячеслав Володин после атаки неизвестных беспилотников на Кремль угрожал применением ядерного оружия.

Также вчера в России издания, которые считают оппозиционными к путинскому режиму, разгоняли слухи о ракетном ударе по Киеву с применением ядерного оружия.

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Дата публикации
Просмотры
1927
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