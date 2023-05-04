"Мы выглядим, как клоуны": Пригожин высказался о применении Россией ядерного оружия

Главарь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял представителей путинского режима, требующи применить против Украины ядерное оружие после атаки беспилотников на Кремль.

Слова Пригожина цитирует в Telegram его пресс-служба.

"Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может", – говорит владелец "Вагнера".

Он призвал наказать тех, кто отвечает за борьбу с беспилотниками в РФ.

"(Нужно – Ред.) разобраться как это могло произойти в принципе, а после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать. А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник", – подытожил Пригожин.

Напомним, что глава Госдумы РФ Вячеслав Володин после атаки неизвестных беспилотников на Кремль угрожал применением ядерного оружия.

Также вчера в России издания, которые считают оппозиционными к путинскому режиму, разгоняли слухи о ракетном ударе по Киеву с применением ядерного оружия.

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