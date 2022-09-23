"Мы вынуждены ловить их колонны": эксперт описал состояние российских войск на правом берегу Днепра

Российские войска усиливают свою группировку на правом берегу реки Днепр. На сегодняшний день ВСУ не могут полностью перерезать логистику этой группировки.

Защитникам Украины теперь приходится ловить колонны оккупантов то на правом, то на левом берегах.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Российская Федерация трудится, не покладая рук. Они всеми силами пытаются поддержать жизнеспособность этой группировки (на правом берегу Днепра – ред.). Вчера я цитировал сводку Генерального штаба о том, что противник усиливает – не пытается, а усиливает группировку войск на правом берегу", – обратил внимание Жданов.

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Он также сообщил, что захватчики практически восстановили возможность опрокидывать свои войска по дамбе Каховской ГЭС.

"Там был шлюз и мост через шлюз длиной 30 метров – мы его практически полностью обвалили и тем самым закрыли возможность перемещения через дамбу. Что сделали российские войска? Они засыпали шлюз щебнем под завязку и получили проход по дамбе. И теперь мы вынуждены ловить их колонны либо на правом, либо на левом берегу. Где поймаем – там и громим. Что-то поймали, что-то не поймали”, – описал ситуацию военный эксперт.

По его данным, сейчас на всей протяженности Днепра – от Каховки до Херсона – российские войска прокладывают трубопроводы по дну реки, которыми перекачивают топливо. Инженерные войска врага работают, не покладая рук.

"Поэтому на 100% перерезать логистику группировки российских войск на правом берегу практически невозможно", – резюмировал Жданов.

Напомним, в ОК "Юг" сообщили, что в течение 22 сентября ВСУ на южном направлении нанесли существенные попадания по оккупантам.

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