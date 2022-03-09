"Мы выстоим и отстроим наш Харьков": Игорь Терехов обратился к харьковчанам

Харьков восстановится из пепла.

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к местным жителям и подчеркнул, что после победы город удастся отстроить.

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Об этом говорится в обращении Терехова.

"Дорогие харьковчане, две недели в Харькове и Украине идет война, но мы обязательно победим. Мы с вами пережили ужасные две недели, наш город изменился, он стал неузнаваемым для нас, харьковчан: разбитые дома, школы, детские сады, больницы. Это ужасно. Но то, чего не смог сделать наш враг, это сломать наш дух", — сказал Терехов.

Городской голова Харькова добавил, что Украина победит, а город возродится из пепла.

"Знаете, я сегодня общался с людьми, которых мы эвакуировали из Северной Салтовки. Они, конечно, напуганы, но тот дух, который у них есть, и та воля к победе, которую они имеют, много стоит. Нас не сломать. Обязательно победим! Мы выстоим. Мы отстроим наш город. Он возродится из пепла. Будет лучше, чем было. Мы вместе все возродим наш любимый Харьков. Мы победим, мы вместе, мы — харьковчане", — сказал Игорь Терехов.

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