"Мы выстояли и выстрелили": как Воздушные силы уничтожают ракеты, самолеты и дроны оккупантов

В Украине 3 июля отмечается День зенитных ракетных войск в составе Воздушных сил ВСУ.

Воздушные силы опубликовали видео ко Дню зенитных ракетных войск, в котором показали, как разные подразделения ПС ежедневно уничтожают воздушные цели россиян.

"Выстояли и выстрелили! Рашисты больше всего хотели уничтожить наше ПВО! Они хотели легкой прогулки в украинском небе. И ударили по зенитным ракетным войскам… Но мы – выстояли… И выстрелили… А они получили", — говорят украинские военные.

На видео сняли работу операторов ЗРК "С-300", ЗРК "Бук-М1", ЗРК "NASAMS", ЗРК "Iris-T", ЗРК "Patriot".

"Сегодня воины зенитных ракетных войск продолжают бить оккупанта в украинском небе, самым современным в мире оружием", — подытожили в Воздушных силах.

Напомним, потери России в войне против Украины к утру 3 июля составляют 230260 тыс. бойцов. За предыдущие сутки были ликвидированы или ранены 600 российских оккупантов.

Воздушные силы показали, как уничтожают цели оккупантов

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