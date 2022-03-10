"Мы взываем о помощи": Садовый из-за потока переселенцев во Львов обратился в международные организации

"Мы взываем о помощи": Садовый из-за потока переселенцев во Львов обратился в международные организации

Львов находится на грани возможности.

Во Львов с начала недели приехало примерно 200 тысяч граждан, которые переезжают с горячих точек Украины, где идут бои с РФ, которая напала на государство. Мэр города Андрей Садовый просит международные организации гуманитарно помочь Львову.

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, Львов максимально помогает беженцам: горожане мобилизовались, принимают людей у себя дома, приносят одежду, постельные принадлежности и продукты.

"Мы их приглашаем – приезжайте сюда, во Львов. Не бойтесь", – подчеркнул мэр.

В то же время он призвал международные организации помочь городу.

"Мы взываем о помощи у международных организаций. Проблем очень много, потому что та приходящая гуманитарная помощь мы ее сразу передаем на Восток, на Киев, там где сегодня больше всего это нужно. У нас непростая ситуация, поэтому если международные организации присоединятся, то, дай Бог, все будет хорошо", – сказал мэр Львова.

Андрей Садовый пояснил, что, прежде всего, необходимы продукты длительного пользования, транспорт, нужно строить мобильные центры.

"Мы на грани, но когда я вижу, что делается в Мариуполе, то нам просто нужно стиснуть зубы и хорошо делать свою работу. Те города, которые находятся под бомбежкой, им труднее всего", — сказал городской голова.

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