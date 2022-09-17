Мы ясно понимаем, что мы делаем: Зеленский рассказал детали, как проходит контрнаступление ВСУ

Украинские военные во время контрнаступления четко выполняют поставленные задачи, разработанные заранее.
Глава государства Владимир Зеленский отметил, что спецоперацию по освобождению Харьковщины украинская армия выполнила в те сроки, как это было запланировано.
Об этом глава Украины сказал в интервью Reuters, видео которого опубликовал на своей странице в телеграмм-канале.
"Мы четко понимаем, что мы делаем. Военные выполняют задачи, которые до этого были разработаны. Первая операция была выполнена абсолютно в те сроки, на которые мы все рассчитывали. Какие-то детали наступления я не готов обнародовать. Мы готовились и создали информационную тишину, которая дала нам победу и возможность правильно подготовиться и сделать неприятный сюрприз врагу. Я считаю, что мы должны действовать по такой же тактике, а хвастаться будем, наверное, как установим весь наш контроль на протяжении всей границы. Это окончательная цель", — подчеркнул украинский президент.
Как считают американские дипломаты, блестящему контрнаступлению в Харьковской области способствовало то, что российские войска были деморализованы из-за плохого руководства в армии, неадекватных цепочек поставок и отсутствия реальной подготовки к отпору, с которым они столкнулись в Украине со стороны как военных, так и гражданских.
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