"Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым": Уоллес высказался о контрнаступлении ВСУ

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал контрнаступление Украины успешным. По его словам, сейчас можно наблюдать начало битвы за аннексированный Крым.

Об этом он написал в колонке для The Telegraph.

Уоллес отмечает, что ВСУ "медленно, но уверенно прорывают российские позиции. Он говорит, что Запад должен помочь Украине завершить эту войну".

"Иногда двор за двором, иногда село за селом, Украина имеет импульс и двигается вперед", — заметил эксочельник британского Минобороны.

Он подчеркнул, что украинские Силы обороны используют против российских оккупантов в частности британское оружие и показатели успеха "намного превосходят все ожидания".

"Когда надежда сочетается с правильным оборудованием, Украину уже не остановить. Наш долг – поддерживать эту надежду и подкреплять ее финансированием и оборудованием, пока работа не будет завершена. У нас есть шанс помочь закончить это. Российская армия трещит. Украина освоила новую тактику преодоления ужасных" минных полей, а удары Storm Shadow разрушают российские штабы. Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым", — Уоллес.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина постепенно берет Крым под огневой контроль. Удары по военным объектам российских оккупантов в Крыму направлены на уменьшение боеспособности российских оккупационных группировок, ведущих оборонную войну.

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