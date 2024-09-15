"Мы забрали все, что у них было": Зеленский сообщил, сколько бригад удалось укомплектовать западным оружием

Зеленский подчеркнул, что поставки оружия от западных стран, в том числе США и Европы, идут слишком медленно.

Украине нужно подготовить 14 бригад – оснастить их оружием. Пока вооружены только четыре из них. Из-за дефицита западного оружия Украина полагается на внутреннее производство, в частности дронов, но этого недостаточно для покрытия потребностей фронта.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время интервью Фариду Закарии для его программы GPS на CNN.

На вопрос американского журналиста о количестве бригад, нуждающихся в укомплектовании, Зеленский ответил, что с 14-ти по состоянию на данный момент укомплектовано всего четыре.

"Поэтому нужно наше внутреннее производство дронов. Его недостаточно, но мы это сделали. И это продолжается. Как я уже говорил вам, это после 8-месячной паузы, предшествовавшей положительному решению Конгресса США. Что мы делали в течение этого времени? Мы использовали все, что могли. Мы передали все, что у нас было в резервах, и то, что на складах в резервных бригадах, которые нам сейчас нужны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также рассказал о наличии плана победы, в котором содержится несколько пунктов. В частности, четыре пункта плана являются основными, однако еще один, "который нам нужен после войны". Президент Украины поделится ими с главой США Джо Байденом во время встречи.

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