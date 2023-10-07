"Мы закрепились": в Силах обороны рассказали об успехах в Запорожской области

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления рассказал о боях на южном фронте и потерях РФ.

ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Так, военные имеют частичный успех к северу от Копанов и Новопрокоповки, расположенных в Запорожской области.

Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал в эфире национального телемарафона.

"Мы там закрепились, проводим разминирование и доразведку, продолжается контрбатарейная борьба. Продвижение небольшое, по несколько сотен метров, но достаточно важное для дальнейших действий", — отметил он.

Александр Штупун отметил, что за прошедшие сутки общие потери оккупантов составили 338 человек и 52 единицы уничтоженной военной техники. В частности, семь танков, семь боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, реактивная система залпового огня "Ураган", 17 автомобилей и две единицы специальной техники. Также мы уничтожили склад боеприпасов и еще один важный объект врага. Еще 27 единиц техники врага повреждены.

Однако оккупанты также отвечают на удары Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки враг нанес 14 авиаударов, провел 22 боевых столкновения. Кроме того, они совершили 782 артиллерийских обстрела.

"В зоне ответственности ОСУВ Таврия оккупанты также совершили более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки. На Шахтерском направлении мы отбили атаки возле Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского и севернее Приютного. На Запорожском направлении мы сдерживаем врага. Возле Новопрокоски враг пытается отразить утраченное" — резюмировал он.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ отразили атаку РФ на Купянском направлении и наступают на востоке и юге.

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