"Мы запасались едой": мэр Мариуполя объяснил, почему город в первые дни войны остался без продуктов

"Мы запасались едой": мэр Мариуполя объяснил, почему город в первые дни войны остался без продуктов

Город готовился к обороне.

Российские оккупанты с начала войны наносят удары по Мариуполю. Город уже практически уничтожен, а с начала войны мариупольцы остались без продовольствия.

Мэр Вадим Бойченко в интервью изданию "0629" рассказал, почему в Мариуполе начался гуманитарный кризис.

По его словам, город готовился к войне. Поэтому в первую очередь они запаслись продуктами, которые могут долго храниться. Всю еду надежно спрятали на складах. Впрочем, предатель сдал координаты хранилищ врагу. Российские оккупанты попали в складские помещения и уничтожили все запасы пищи.

"Мы за бюджетные средства срочно выкупили большую часть продуктов, которые могут долго храниться, и спрятали их. Мы считали, что надежно их укрыли. Но нашлись враги, которые сдали координаты. 2 марта склады были уничтожены прицельным огнем оккупантов. Так город частично остался без запасов продовольствия, которые были запланированы под бомбоубежище", — сообщил мэр.

По словам Бойченко, ситуация в городе менялась не каждый день, а каждый час. Вдруг в Мариуполе пропал весь хлеб. Они пытались его сами выпекать.

"Вдруг стал исчезать хлеб. Мы договорились с компанией за зерно, мы смололи его на Мариупольском хлебокомбинате, достали дрожжи, стали выпекать хлеб. Не очень качественный у нас получался, конечно, но это был социальный хлеб", — подчеркнул мэр.

Впрочем, ситуация в городе только ухудшалась, оккупанты безжалостно обстреливали дома и убивали мирное население. Но украинская оборона дает им отпор.

Напомним, враг не оставляет усилий взять под контроль Мариуполь, Попасную, Рубежное и другие населённые пункты на Донбассе.

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