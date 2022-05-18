"Мы защищаем Запорожье, Николаев, Одессу": Зеленский о ситуации на фронте

"Мы защищаем Запорожье, Николаев, Одессу": Зеленский о ситуации на фронте

Российские войска понесли уже такие потери, которых не знали на протяжении десятков лет в разных войнах.

Территория северных областей нашего государства уже освобождена. Также президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ возвращают Харьковщину.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении 18 мая.

"Защитники и защитницы сдерживают самые отчаянные усилия оккупантов на Донбассе. Вооруженные силы Украины одновременно отбивают атаки российских войск и на юге. Мы защищаем Запорожье, Николаев, Одессу. Мы помним о каждом городе и о каждом обществе, которые еще находятся в оккупации", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что эта оккупация временная.

"Конечно, мы помним о Крыме", — добавил президент.

По его словам, российские войска понесли уже такие потери, которых не знали в течение десятков лет в разных войнах.

Напомним, командир Азова из Мариуполя обратился к украинцам и заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ для сохранения жизней.

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