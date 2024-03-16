"Мы застряли": экс-посол Британии в России дал неутешительный прогноз по войне в Украине

Президент РФ Владимир Путин и его окружение уверены, что на войне в Украине "дела идут в правильном направлении".

Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон считает, что во время нынешних "выборов" в РФ власти пытаются создать иллюзию масштабной поддержки Владимира Путина и его войны против Украины.

Об этом он рассказал в комментарии для Sky News.

Брентон убежден, что Путин и его окружение "совершенно уверены, что дела идут в правильном направлении. Сейчас они "эффективно контролируют национальную политическую систему": "По сути, мы застряли в Украине в войне, которую ведет марионеточное государство".

"Сама война, с их точки зрения на данный момент, выглядит так, будто она двигается примерно в правильном направлении. Прогнозируется, что это плоское противостояние и война на истощение будет продолжаться еще пару лет, возможно, и это не очень хороший прогноз", — сказал Брентон.

Россия заявила, что 37% избирателей уже проголосовали, а до закрытия избирательных участков осталось два дня.

"Главная цель России состоит в том, чтобы, во-первых, получить большинство голосов для Путина и, во-вторых, обеспечить очень высокую явку избирателей. Это не выборы, как мы о них думаем. Это подтверждение всенародной поддержки Путина, и эти цифры свидетельствуют о том, что российские власти добьются этой цели", — считает экс-посол.

"Война является центральной темой в голове Путина. Он уже потерял интерес к большинству аспектов государственного управления, но он очень предан войне и полон решимости выиграть ее. Он может сделать это только если сможет сохранить хотя бы видимость поддержки россиян", — убежден экс-посол Британии в России.

Тони Брентон отметил, что в РФ существуют опросы общественного мнения, но они не дают много информации.

"Обычный россиянин, когда ему задают вопрос о его политических взглядах, на самом деле притворяется. Но насколько опросы общественного мнения могут что-то сказать, они показывают, что у Путина 80% поддержки — как я уже говорил, это скорее молчаливое согласие, чем энтузиазм относительно того, что делает Путин..." – убежден эксперт.

В то же время Брентон назвал россиян патриотами в некотором смысле, ведь в РФ война в Украине была представлена как война против Запада, стремящегося уничтожить Россию, и россияне в этих условиях "собрались вокруг и поддержали свое руководство".

Напомним, ГУР Минобороны обнародовали перехват разговора россиян в приграничной с Украиной Белгородской области РФ, где идет рейд российских добровольцев. Там местные жители боятся идти на "выборы" и голосовать, когда "каждый день гибнут люди".

Читайте также: