"Мы зависаем над пропастью": Берлинская объяснила, почему Украина отступает на фронте

Мария Берлинская

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Украина приближается к критической точке в войне с Россией. Причиной отступления на некоторых участках фронта не только истощение ресурсов, но и системные ошибки в военном управлении.

Об этом заявила волонтер и руководитель технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой».

«Если раньше мы мчались в пропасть, то сейчас уже зависаем над ней», — подчеркнула Берлинская.

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По ее словам, государство должно было использовать время и человеческий ресурс для построения эффективной системы обороны, но этого не произошло. Были приняты отдельные точечные решения, давшие временный эффект, но системного подхода до сих пор нет.

«Я знаю, это прозвучит цинично, но государство использовало людей, чтобы выиграть время. И систему управления так и не построили», — добавила волонтер.

По мнению Берлинского, Россия действует масштабно, последовательно и системно. Враг, хоть и медленно, разгоняется как «большая машина», но со временем наваливается всей мощью, что создает смертельную угрозу украинской армии.

«Против нас работает машина, которая уже отлажена как часы», — отметила она.

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Волонтер призвала украинцев перестать жить в иллюзиях и не питать напрасных надежд. Общество должно принять реальность и быть готовым к борьбе за свое будущее уже сейчас.

«Психице пора запретить себя обманывать. Если хотим жить на своей земле, нужно вставать и драться», — подчеркнула Берлинская.

Напомним, российская армия активизировала боевые действия на южном направлении, в том числе в районе Каменского в Запорожье. По информации из 65-й отдельной механизированной бригады «Великий Луг», впервые за три года оккупанты начали штурмы по всей линии фронта в Запорожской области, используя малые штурмовые группы. Также фиксируется существенное увеличение атак с использованием беспилотников.

Вероятно, Россия планирует сохранить высокий темп штурмовых действий на Запорожском направлении в течение всего лета. В то же время аналитики отмечают: это наступление имеет скорее тактическое значение и не является приоритетным для оккупантов.

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На северном направлении же ситуация кардинально иная — российское командование концентрирует усилия на Сумщине. Там Вооруженные силы Украины не только остановили продвижение врага, но и перешли к контратак, заставив окупантов отступить на отдельных участках.

В Николаевской области обстановка остается напряженной. Россия все чаще наносит ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре. Местные власти предупреждают о потенциальной минной опасности в прибрежных районах и акватории Черного моря.