"Мы здесь не просто сочувствуем, а каждый день работаем" — мэр Колыхаев о ситуации в Херсоне

"Мы здесь не просто сочувствуем, а каждый день работаем" — мэр Колыхаев о ситуации в Херсоне

Мэр сообщил о ситуации с лекарством в аптеках города.

В Херсоне в аптеках медикаменты будут продавать нормированно, чтобы избежать их скупки для дальнейших спекуляций. Закупка медикаментов для больниц города будет производиться за средства, поступающие на благотворительные счета.

Об этом договорились руководители городских аптечных сетей во время расширенного совещания, которое провел городской голова Игорь Колыхаев, сообщает городской совет в Facebook.

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"Я знаю и понимаю проблемы, с которыми каждый день сталкиваются наши херсонцы. И мы здесь не просто сочувствуем, а каждый день работаем для того, чтобы сделать пребывание горожан в оккупированном Херсоне хоть немного проще", – сказал Игорь Колыхаев.

Раньше Игорь Колыхаев провел совещание с председателями районных советов и представителями исполнительной власти. Он дал задание контролировать доставление помощи людям, которые в ней больше всего нуждаются.

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