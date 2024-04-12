Почему Беларусь до сих пор не вступила в войну против Украины: Лукашенко удивил ответом

По мнению Александра Лукашенко, Украина планирует охранять границу с Беларусью с помощью иностранных военных.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не вступает в войну на стороне России, потому что "это ничего бы не дало".

Видео с заявлением Лукашенко опубликовал в Telegram кремлевский пропагандист Павел Зарубин.

"Если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у украинцев граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти", — заявил Лукашенко.

Он заверил, что украинско-белорусская граница полностью заминирована, а охраняют ее около 120 тысяч военных.

"Ну они хотят бросить их на фронт против России, а здесь французов поставить. Мы ждем", — отметил Лукашенко.

Напомним, в ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью. Пограничники не фиксируют перемещение техники.

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