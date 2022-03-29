"Мы ждем от вас счастливого известия": Эрдоган уверен, что переговоры между Украиной и РФ возобновят мир

"Мы ждем от вас счастливого известия": Эрдоган уверен, что переговоры между Украиной и РФ возобновят мир

Вчера вечером представители Украины прибыли в Турцию на переговоры с Россией.

Сегодня в Стамбуле состоится очередной раунд переговоров между Украиной и Россией.

Вчера украинская делегация прибыла в Турцию для переговоров с Россией.

Перед началом переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к обеим делегациям.

"Мы вступаем в очень важный период. Вы как делегации взяли на себя большую ответственность. Мы ждем от вас счастливого известия. Вы под лидерством руководителей ваших стран восстанавливаете основы мирного процесса", — сказал он во время выступления.

Ранее Эрдоган заявил, что проведет короткую встречу с представителями России и Украины перед переговорами в Стамбуле. По его словам, в переговорах между РФ и Украиной наблюдается "положительная динамика".

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