"Мы же не даем людям с больной психикой острые предметы": Данилов о ядерном разоружении РФ

Кремль делает все возможное, чтобы уничтожить Украину, однако на самом деле он разрушает Российскую Федерацию, которую, в конце концов, нужно будет лишить статуса ядерного государства.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил глава СНБО Алексей Данилов.

"Могу точно сказать, что все выкладываются на 100% по любому направлению по обеспечению жизнедеятельности нашей страны. Враг может делать все, что угодно, с учетом того, что они поставили на кон разрушение своей страны. И это не наше решение, это они решили разрушить Российскую Федерацию. И они сами мощно этим вопросом занимаются", – сказал он.

"У нас единственный к ним был вопрос и просьба – отстаньте от нас, вернитесь на свою территорию. Но это было когда-то. Сейчас они должны сделать полностью все сатисфакции, контрибуции, все репарации и так далее. После этого мы можем с ними о чем-то говорить. При этом отмечу, что Российская Федерация должна быть лишена ядерного оружия. Мы же не даем людям с больной психикой, например, острые предметы или спички. Таких людей изолируют от общества. Российскую Федерацию из-за ядерного оружия нужно изолировать от цивилизованного общества. Они очень опасны и доказали, что больны", — добавил он.

Что известно о ядерной угрозе

Владимир Путин накануне заявил, что РФ может нанести превентивный ядерный удар для разоружения противника.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин может использовать ядерное оружие, если это так решит.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что российский диктатор снова начал угрожать ядерным оружием, потому что это единственная тема, которая еще может смущать Запад. Впрочем, по мнению эксперта, ядерная риторика Путина изменилась, поскольку он заявил, что Россия первой никогда не применит ядерное оружие, а только в ответ.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что Путин мог применить против Украины ядерное оружие еще 24 февраля, однако пока он не решился этого сделать. Даже если ВСУ начнут освобождать Крым, вряд ли произойдет ядерный удар.

Зеленский за 18 декабря: готовимся ко всем возможным сценариям

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