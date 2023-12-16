"Мясные штурмы" Авдеевки могут уменьшиться: эксперт назвал новые дедлайны захвата города

С октября – начала активных боев за Авдеевку Донецкой области – российская оккупационная армия потеряла около 13 тыс. солдат, но интенсивность таких "мясных" штурмов может уменьшиться.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военный эксперт Алексей Гетьман.

В частности, он отмечает то, что цифра — 13 тыс. человек "взята по минимуму". Есть информация, что потери РФ у Авдеевки могут быть значительно выше 20-25 тыс. убитыми, ранеными.

Гетман подчеркнул, что Москва ставила срок захвата города российскими захватчиками до 14 декабря, когда в РФ проводили так называемую "прямую линию" диктатора Владимира Путина.

"Это как раз был тот первый дедлайн, который они устанавливали, чтобы до пресс-конференции Путин мог рассказать о каких-то успехах на поле боя. До этого дня они должны были захватить Авдеевку. Поэтому были такие массированные "мясные" атаки. Сейчас им сменили дедлайн. Следующий крайний срок — 15-17 марта следующего года, когда в Российской Федерации будут так называемые президентские выборы. Хотя все прекрасно понимают, как они будут проходить и кто будет избран", — отмечает эксперт.

Кроме того, перед оккупантами стоит задача до 15 марта 2024 выйти на Купянск узловой, на реку Оскил, что на севере Восточного фронта, и захватить Авдеевку и Марьинку в Донецкой области. По словам эксперта, такие задачи оккупантам поставили на зиму, на ближайшие 90 дней.

"Вот такие "мясные" штурмы, которые были раньше возле Авдеевки, думаю, будут понемногу сходить на нет. Потому что это была не военная цель, это была политическая цель — Авдеевка до 14 декабря. Теперь сроки изменились. Поэтому, вероятнее всего, они начнут жалеть технику. Не людей, конечно. Там россияне теряют сотни единиц техники, а успеха какого-то не добились", — подчеркнул Алексей Гетьман.

Ситуация в Авдеевке

Руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, что оккупанты имеют определенный успех у Авдеевки, но он незначителен. Это выглядит как увеличенная серая зона.

Между тем аналитики ISW сообщают о продвижении россиян на фронте в Донецкой области – вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Специалисты говорят, что захватчики добились там подтвержденных успехов.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что враг пытается прорваться в жилищный сектор города. В настоящее время бои ведутся на уровне улицы Колосова и садового общества "Виноградники".

В свою очередь, военный эксперт Александр Коваленко говорит, что у россиян есть план "Б". По его словам, российская армия готовит третий штурм Авдеевки и постарается оккупировать ее до Нового года. В то же время, офицеры ВС РФ не очень верят в победу.

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