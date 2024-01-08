"Мясные штурмы" или жертвоприношение для Путина: в Минобороны Британии подсчитали потери россиян до конца 2024-го

Мобилизация превратила русские войска в "низкокачественную массовую армию с большим количеством военнослужащих".

По данным Министерства обороны Великобритании, Россия может потерять в общей сложности 500 000 солдат до конца этого года, если потери будут продолжаться такими темпами, как сейчас.

Об этом пишет Business Insider.

Среднее суточное количество российских жертв в Украине за последний год выросло почти на 300 человек, отметили в ведомстве, ссылаясь на данные Министерства обороны Украины.

Ранее Министерство обороны заявило, что эти цифры "правдоподобны", объясняя это ростом количества жертв от российских атак на Авдеевку, небольшой город на окраине оккупированного Донецка.

Увеличение количества жертв отражает снижение качества российских военных после частичной мобилизации военных резервистов в сентябре 2022 года, заявили в ведомстве.

Мобилизация превратила российские войска в "низкокачественную массовую армию с большим количеством военнослужащих", отмечают в ведомстве.

Россия демонстрирует "неуважение" к жизни собственных солдат

Аналитики утверждают, что Россия применяет в Украине тактику "мясных штурмов", когда на поле боя отправляется большое количество плохо подготовленных массово погибающих солдат.

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Одним из примеров такой тактики стало недавнее сообщение о почти суицидальных атаках на участке восточного фронта, где российские войска неоднократно пытались осуществить идентичные танковые атаки в одной и той же части украинского леса, которые семь раз были сорваны украинскими силами.

Типичный день для российских зайчиков в Украине.



: 30th Mechanized Brigade pic.twitter.com/PAxrRp3GMx — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 4, 2024

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности, заявил, что эта тактика продемонстрировала, что Россия “продолжает не считаться с жизнью собственных солдат, охотно жертвуя ими ради достижения целей Путина ”.

Министерство обороны Великобритании заявило, что России, вероятно, понадобится от 5 до 10 лет, чтобы восстановить когорту "высококвалифицированных, опытных и готовых к бою сил".

Россия скрывает количество своих потерь, но, по оценкам американской разведки, около 315 000 российских военнослужащих погибли или были ранены с начала войны.

Считается, что это около 90% личного состава к моменту начала войны.

Напомним, общие боевые потери российских захватчиков на 6 января составили 363 8700 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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