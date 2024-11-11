Мясные штурмы на Курщине: как враг теряет технику и личный состав (видео)

За два дня штурмовых действий оккупанты потеряли 28 единиц техники противника и более 100 солдат из 810 бригады морской пехоты РФ, еще около сотни оккупантов получили серьезные ранения на территории Курщины.

Враг продолжает мясные штурмы на Курщине: оккупанты теряют технику и личный состав.

Об этом сообщило отделение коммуникаций 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ в Facebook и обнародовало видео.

"Орки 810 бригады морской пехоты в своей жизни имели только два счастливых дня. Первый, когда они родились, а второй — день встречи с полесскими десантниками, отправившими их на тот свет. Воины 95 бригады ДШВ неоднократно доказывали врагу, что они сильнее, искуснее и хитрее. Очередной удачно отбитый штурм десантников состоялся с 810 бригадой морской пехоты, базирующейся во временно оккупированном Севастополе. За два дня штурмовых действий врагу ничего не удалось, кроме уничтожения своих подразделений и техники, а это 28 единиц техники противника и более 100 орков из 810 бригады морской пехоты РФ. И еще около сотни оккупантов получили серьезные ранения на территории Курщины", – говорится в описании под видео.

Десантники отбили желание россиян продолжать штурм – оккупанты начали отступать, но не у всех это получилось, отметили в 95 ОДШБр.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады показали эффектную ликвидацию вражеской пушки.

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