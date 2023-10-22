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"Мясные штурмы" окупантов на Купянском направлении: видео с поля боя

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Мясные штурмы" окупантов на Купянском направлении: видео с поля боя

Фото: Associated Press

Опубликованы кадры, смонтированные из записей нагрудных камер бойцов и дронов наблюдения.

В воскресенье, 22 октября, спецподразделение ГУР Минобороны KRAKEN опубликовало видео боев на Купянском направлении, которое наглядно демонстрирует бессмысленную тактику "мясных штурмов" оккупантов.

Соответствующие кадры, смонтированные из записей нагрудных камер бойцов и дронов наблюдения, появились на видео-хостинге YouTube.

На видео под названием "Чистилище", которое длится 11 минут, показаны массовые потери российских захватчиков, безуспешно пытающихся штурмовать позиции украинских войск под Купянском.

"Чем руководствуются командиры, отправляя сотни своих бойцов на верную смерть, ответа на этот вопрос мы уже не услышим", — прокомментировали действия военного руководства оккупационной армии в украинском спецподразделении.

Напомним, на Купянском направлении российские оккупанты пытаются совершать танковые атаки. Впрочем, ВСУ сдерживают россиян. На этом участке фронта продвижения особого не наблюдалось. На реку Оскол россияне так и не вышли.

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Дата публикации
Просмотры
945
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