"Мясные штурмы продолжаются": какая ситуация вокруг Авдеевки

Российские кафиры давят по всей линии обороны вокруг Авдеевки.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала "Эспрессо".

Какая ситуация в Авдеевке

По его словам, россияне используют много пехотных групп.

"Враг давит по всей линии обороны вокруг города. Пока погодные условия не дают оккупантам использовать технику, поэтому все чаще они применяют "мясные" штурмы, бросая в бой все больше личного состава. Но у россиян ничего не выходит на линии фронта, поэтому эти неудачи враг компенсирует количеством обстрелов по позициям ВСУ на линии обороны и по городу", — подчеркнул Барабаш.

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Кроме того, оккупанты бьют по дороге FPV-дронами, и это очень усложняет нам логистику.

"Несмотря на резервы, которые есть в городе, продуктах, медицине, гигиене, мы понимаем, что их нужно обновлять. Потому что дальше будет только сложнее", — отметил Барабаш.

Напомним, главным объектом усилий войск РФ остается Авдеевка, которую они дальше пытаются оцепить. В ходе штурмов они не жалеют ни живой силы, ни техники.

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