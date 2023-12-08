Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Мясные штурмы продолжаются": какая ситуация вокруг Авдеевки

Дата публикации
Просмотры
430
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Мясные штурмы продолжаются": какая ситуация вокруг Авдеевки

Авдеевка / Фото: Associated Press

Оккупанты бьют по дороге FPV-дронами.

Российские кафиры давят по всей линии обороны вокруг Авдеевки.

Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала "Эспрессо".

Какая ситуация в Авдеевке

По его словам, россияне используют много пехотных групп.

"Враг давит по всей линии обороны вокруг города. Пока погодные условия не дают оккупантам использовать технику, поэтому все чаще они применяют "мясные" штурмы, бросая в бой все больше личного состава. Но у россиян ничего не выходит на линии фронта, поэтому эти неудачи враг компенсирует количеством обстрелов по позициям ВСУ на линии обороны и по городу", — подчеркнул Барабаш.

Кроме того, оккупанты бьют по дороге FPV-дронами, и это очень усложняет нам логистику.

"Несмотря на резервы, которые есть в городе, продуктах, медицине, гигиене, мы понимаем, что их нужно обновлять. Потому что дальше будет только сложнее", — отметил Барабаш.

Напомним, главным объектом усилий войск РФ остается Авдеевка, которую они дальше пытаются оцепить. В ходе штурмов они не жалеют ни живой силы, ни техники.

Читайте ведущие новости дня:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
430
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация