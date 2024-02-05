"Мясные штурмы" со стороны оккупантов и сложная погода: в ВСУ рассказали о ситуации под Бахмутом

На Бахмутском направлении за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 92 оккупанта, уничтожили 58 единиц вооружения и военной техники, а также еще 44 беспилотника врага.

Российские оккупанты на Бахмутском направлении пытаются перейти на локальные штурмы и малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов идут на "мясные штурмы".

Об этом рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона 5 февраля.

Евлаш отметил, что по сравнению с прошлой неделей ситуация на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях не претерпела кардинальных изменений. По словам Евлаша, сейчас по всей полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" сохраняется постоянная ситуация. Оперативная обстановка остается напряженной, однако контролируется нашим командованием и руководством подразделений, выполняющих задачи по направлениям.

"Что касается Бахмутского направления, враг там пытается переходить к локальным штурмам. Безуспешным штурмам. Сейчас очень сложная погода, что затрудняет перемещение и техники, и пехоты. Все остается так, как и было (на прошлой неделе) – малые пехотные группы под прикрытием сначала артиллерии, А затем уже FPV-дронов выходят на так называемые "мясные штурмы", которые поражаются нашими пехотинцами, нашей артиллерией, нашими операторами беспилотников и операторами дронов-камикадзе", – рассказал он.

За прошедшие сутки противник нанес 71 удар дронами-камикадзе по позициям украинских защитников в районе Бахмута и провел 406 обстрелов, используя разные системы вооружения и военной техники, среди которых танки, артиллерия, ПТРК, разного типа стрелковое оружие, автоматические станковые гранатометы.

На Бахмутском направлении за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 92 оккупанта, уничтожили 58 единиц вооружения и военной техники, преимущественно минометы разных калибров, АГС, РЭБы, а также еще 44 БПЛА врага. Кроме того, бойцам ВСУ удалось обнаружить и уничтожить один склад с боеприпасами и два укрытия противника.

В настоящее время подготовку к серьезным наступательным действиям со стороны россиян "мы не можем констатировать по всем направлениям", отметил Евлаш.

"Однако, да, на некоторых участках фронта он перебрасывает свои подразделения, снимает их с менее приоритетных участков, продолжает готовить свои резервы для будущего участия в боевых действиях. Могу сказать, что в связи с большими потерями враг, если раньше тратил на подготовку своих пехотинцев 3-4 месяца, то сейчас это время сократилось вдвое", – добавил он.

Евлаш подчеркнул, что на ситуацию на поле боя больше всего влияет наличие беспилотных систем, потому что они сохраняют жизнь личного состава, наносят достаточно мощные удары.

"И кто первый придумает, как бороться, изобретет этот антидот, как противодействовать БПЛА — тот и будет иметь доминацию на фронте", — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, сколько территории Украины находится под оккупацией.

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