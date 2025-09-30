ТСН в социальных сетях

Мясорубка в Донецкой области: как фронт превратился для россиян в смертельную ловушку

Армия РФ имеет большие потери, штурмуя на важных участках фронта.

Елена Капник
Армия РФ.

Армия РФ. / © Associated Press

Лишь один из десяти российских солдат достигает украинских позиций на Новопавловском направлении, а у Доброполья в Донецкой области оккупационная армия теряет ежедневно захватчиков. К слову, предыдущий средний показатель был от двух до пяти человек.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

За прошедшие сутки российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли. В Харьковской области ситуация такая же. По данным аналитиков, на этом участке фронта захватчики используют беспилотники, а вот механизированные нападения они не проводили с августа 2025-го.

Оккупационной армии удалось продвинуться на Северском направлении в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

В свою очередь, ВСУ имеют успехи в тактическом районе Доброполья. В ISW упоминают заявление главкома Александра Сырского о том, что украинские войска "окружили" некоторые российские подразделения на Добропольском направлении, а также, что Силы обороны освободили около 175 квадратных километров и очистили почти 195 квадратных километров от российских диверсионных групп.

Сержант-офицер украинской бригады, действующий в районе Доброполья, сообщил об увеличении количества российских штурмовых групп и количества солдат, перемещаемых в каждой группе. По его словам, войска РФ ежедневно несут в среднем 10 потерь среди личного состава – по сравнению с предыдущим средним показателем от двух до пяти человек.

После того, как подразделения российской морской пехоты недавно вступили в боевые действия в зоне ответственности бригады, количество российских атак и потерь возросло. Сержант-офицер сообщил, что российские войска в этом районе испытывают проблемы с поставкой горючего и смазочных материалов из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

На Покровском направлении войска РФ пытались штурмовать, но прогресса не добились. Спикер Украинской группы войск "Днепр" полковник Виктор Трегубов заявил, что оккупанты пытаются продвигаться в Покровск небольшими группами. Впрочем, солдаты в этом районе плохо обучены и в большинстве своем подписали контракты с Минобороны РФ за финансовое поощрение.

В Новопавловском направлении ВСУ отбивают российские атаки и начинают оттеснять российские войска в зону ответственности бригады. Беспилотники блокируют продвижение захватчиков вдоль логистических путей, а россияне передвигаются пешком в пределах 20 км от линии фронта во избежание обнаружения дронами. Только один из 10 российских солдат достигает украинских позиций.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ успеха не добились несмотря на попытки атаковать.

Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что ситуация на Северском и Купянском направлениях резко усложнилась. В частности, в районах Серебрянского лесничества села Серебрянка. Не лучше ситуация и в Купянске, где, по его словам, ситуация остается напряженной, а противник продолжает давить на украинские позиции.

Тем временем Президент Владимир Зеленский сообщил об успешном продлении Добропольской контрнаступательной операции. По его словам, украинским подразделениям удалось освободить более 174 квадратных километров территории и очистить от российских диверсантов более 194 километров.

