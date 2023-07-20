Мятеж Пригожина был вершиной айсберга: в ГУР рассказали о "брожении" в армии РФ

Кадровые военные РФ не понимают, почему мятеж совершили Пригожин и "Вагнер", а наказывают генералов.

После попытки мятежа Пригожина в военном руководстве РФ продолжается "брожение".

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает FREEДОМ.

По его словам, последствия мятежа Пригожина мягко говоря удивили кадровых российских военных.

"Вершина айсберга – мятеж Пригожина. Кадровые военные так называемой РФ столкнулись с очень странным явлением. Мятеж был Пригожина, но против него уголовные дела закрыты, у "Вагнера" все нормально.

А кадровые военные страдают, их отстраняют от должностей, их отводят на допросы, они пропадают с публичных радаров на время. Безусловно, это негативно влияет на морально-психологическое состояние руководящего состава армии РФ", – сказал Юсов.

По его словам, кадровые российские военные осознают, что именно они, а не чиновники и "коллективный Путин" будут "козлами-отпущениями" за тотальные ошибки и преступления во время полномасштабного вторжения.

Напомним, в ГУР заявили, что в России начались массовые чистки в военно-политическом руководстве.

Ранее в издании New York Times писали, что генерал Сергей Суровикин, вероятно, знал о планах Евгения Пригожина поднять бунт в России. Из-за этого в течение длительного времени о Суровикине ничего не слышно. Есть разные версии, где он может быть и что с ним случилось.

По информации ГУР, Суровикина лишили полномочий, но его судьба "еще не решена".

В воскресенье, 16 июля, стало известно о новом скандале в армии РФ. Российские десантники пригрозили Шойгу мятежом на фоне массовых зачисток. Они вступились за своего командующего генерал-полковника Михаила Теплинского после того, как в Сети появились слухи о его аресте.