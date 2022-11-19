Мятежный юг: как партизаны приближали освобождение Херсона

Некоторых бойцов и противников начали готовить еще до начала полномасштабной войны с Россией.

В течение более восьми месяцев российской оккупации в Херсоне сформировалось подпольное движение сопротивления. Первые месяцы херсонцы проявляли свое сопротивление иначе. Поначалу это были просто митинги. Впоследствии активизировались партизаны. Многие гражданские лица работали в тесной координации с кураторами из украинских спецслужб.

Об этом пишет The Washington Post.

По словам журналистов, помощь с оккупированных территорий — иногда вне досягаемости украинских ракет и артиллерии — оказалась для Киева ключом к осуществлению некоторых из самых отчаянных атак.

Издание пишет, что люди часто не знали, кто из их соседей или сослуживцев также был бойцом сопротивления. В основном партизанам давали ненасильственные задачи, такие как укрывательство оружия, обнаружение коллаборационистов или сообщения, где базируются российские солдаты. В Херсоне все это вылилось в неосязаемый мятеж, на который опирались украинские военные во время контрнаступления.

По словам куратора из спецслужб Украины, говорившего в условиях анонимности, партизаны помогали уничтожать командно-штабные машины россиян, машины связи, ПВО и РЭБ. Некоторые члены этого сопротивления были обучены и подготовлены еще до вторжения России.

Напомним, в Херсоне украинские партизаны предупреждали российских оккупантов, что в Украине их ждет смерть. Они расклеивают по городу объявления с интересными надписями.

18 июня в Херсоне взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Водитель остался жив. После инцидента военные РФ заявили о теракте украинских партизан.

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