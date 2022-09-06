Мыши погрызли ракеты: Жданов назвал неожиданную причину, почему россияне обстреливают свой Белгород

Россияне обстреливают свой Белгород из-за того, что ракеты, которые они запускают по Украине, технически неисправны.

В хранилищах, где хранятся ракеты, должны быть соблюдены определенные нормы, которые в РФ явно никто не выполняет.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Нет, они не специально запускают ракеты по Белгороду. Именно поэтому РФ пошла с "протянутой рукой", чтобы купить новые ракеты. У них заканчивается боезапас ракет. А то, что у них осталось — это старые советские ракеты. То есть они добрались до самого дна своих запасов, которым по 30-40 лет. И из-за технических неполадок этих ракет, потому что скорее всего нарушались нормы хранения, они падают при запуске. А там очень жесткие нормы хранения. Там должна быть специальная система вентиляции. А главный враг ракет — это мыши, как бы это дико не звучало. Потому что, если мышь попадает внутрь ракеты, она начинает есть провода. Тогда ракета будет неисправной", — подчеркнул военный эксперт.

Жданов также объяснил, что после пуска ракеты что-то происходит в ее механике, из-за чего меняется траектория полета. Он добавил, что, очевидно, россиянам пришла бракованная партия ракет, которые нужно снять с обращения.

Напомним, стало известно, скольки ракетами "Калибр" враг угрожает с моря.

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