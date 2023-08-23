"Мюнхенский синдром": Подоляк отреагировал на публикации о войне в западных СМИ

Подоляк считает, что Путин должен окончательно потерять "внутриэлитную легитимность как сознательный и дееспособный лидер".

На Западе мог появиться "мюнхенский синдром". Об этом свидетельствуют публикации в СМИ о возможных вариантах окончания войны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Количество публикаций о “возможных финалах войны” позволяет говорить о появлении нового явления – “мюнхенского синдрома”, – подчеркнул Подоляк.

По его словам, любое теоретическое моделирование финала войны должно отталкиваться от аксиомы: российское вторжение должно потерпеть полное и безусловное поражение.

"После 18 месяцев войны, потерянных сотен тысяч солдат и сотен миллиардов долларов Россия должна оказаться не просто на "стартовых позициях", а быть отвергнута даже дальше", — подчеркнул советник.

Диктатор Путин, добавляет Подоляк, должен окончательно потерять "внутриэлитную легитимность как сознательный и дееспособный лидер". Только это может дать шанс России на послевоенную модернизацию и открыть дорогу "дипломатическому" формату.

Напомним, что Подоляк рассказал, как ситуация в Украине изменится после получения F-16.