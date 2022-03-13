На 18-й день войны Израиль официально осудил нападение России на Украину

На 18-й день войны Израиль официально осудил нападение России на Украину

Израильский министр призвал РФ сесть за стол переговоров.

Глава МИД Израиля Яир Лапид во время визита в Румынию призвал Россию прекратить военное вторжение в Украину и выразил осуждение действий страны-агрессора.

Об этом идет речь в сообщении на сайте МИД Израиля.

"Как и Румыния, Израиль осуждает вторжение России в Украину. У него нет никакого оправдания, поэтому мы призываем Россию прекратить обстрелы и атаки и сесть за стол переговоров для разрешения этого конфликта", – заявил Лапид.

Он заверил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы помочь разрешить конфликт мирным путем. Дипломат добавил, что израильские власти вместе с США и ЕС пытаются "быстрее положить конец этой жестокой трагедии".

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Израиль присоединиться к санкциям Запада в отношении российских олигархов, чтобы наказать Кремль за его вторжение в Украину.

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